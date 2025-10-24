フリーアナウンサー羽鳥慎一24日、自身がMCを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。番組で定期的にインタビューしてきたスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20＝花巻東）が、プロ野球ドラフト会議で、ソフトバンクに1位指名されたことに触れ「どうなの。この運命は」と感慨深げに語った。佐々木に関しては、ソフトバンクの王貞治球団会長（85）が交渉権獲得後、球団を通じ「まずは指名