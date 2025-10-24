ダウンタウンらが出演する課金制独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」（ダウンタウンプラス）公式Xアカウントが24日、更新。新たな番組名を発表した。「オリジナル番組『松本教授の笑いの証明』」と前置きして、番組のロゴを公開。「松本人志が『笑い』を様々な角度から実験・検証し、『笑いの実験』に挑戦する研究所。教授・松本人志と助教授・小峠英二が『未知なる笑いの真実』を見つけるため、様々な芸人に実験を課していく。『