GO blu Air iFi audioは、ポータブルBluetoothレシーバー「GO blu Air」を10月31日に発売する。Cirrus LogicのMasterHIFI DACなどを搭載し、価格はオープン。市場予想価格22,000円前後。 GO blu Air 多くのBluetooth製品は受信、デジタル/アナログ変換、増幅といった重要なタスクを単一チップセットで処理しているが、GO blu AirはフルサイズHi-Fiシステムの段階的設計に着想を得て、これらの処