23日夜、潟上市の国道7号で車がクマに衝突しました。運転していた女性にけがはありませんでした。五城目警察署の調べによりますと、23日午後10時15分ごろ、潟上市昭和豊川竜毛の国道7号を、秋田市方向から能代市方向に走っていた普通乗用車が、左側から飛び出したクマ1頭と衝突しました。運転していた八郎潟町の50代の女性にけがはありませんでした。クマの体長は約1メートルだったということです。最も近い民家までは約100