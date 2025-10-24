24日未明、秋田市雄和の県道で、車がクマに衝突しました。運転していた男性にけがはありませんでした。秋田東警察署の調べによりますと、24日午前1時半ごろ、秋田市雄和左手子の県道を、秋田市雄和向野方向から秋田市御所野方向に走っていた軽乗用車が、道路を横断してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた由利本荘市の50代の男性にけがはありませんでした。クマの体長は約1メートルだったということです。