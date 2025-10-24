23日午後、秋田市手形の秋田高校の敷地でクマが目撃されました。秋田東警察署の調べによりますと、23日午後3時50分ごろ、秋田市手形字中台の秋田高校の敷地内にクマ1頭がいるのを学校関係者が目撃しました。クマの体長はわかっていません。最も近い民家までは約100メートルで、付近の小学校までは約300メートルです。警察が住民に注意を呼びかけています。