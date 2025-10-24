野菜がたっぷりのできたてちゃんぽん（筆者撮影）【画像を見る】麺が見えないほど野菜どっさり――これぞ“九州ちゃんぽん”の醍醐味！出張先で立ち寄りたいチェーン店を紹介する本連載、第21回は、ライターのサオリス・ユーフラテスが、野菜てんこ盛りで話題の「井手ちゃんぽん」を訪ねた。佐賀県民がわざわざ足を運ぶちゃんぽん店九州への出張が決まったら、ぜひ食べてほしい一杯がある。佐賀県で創業75年、九州5県に12店舗を展