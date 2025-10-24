【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeが、12月24日に7thアルバム『STARRING』をリリースすることが決定した。 ■実際の映画館でのスペシャルレッドカーペットイベントも実施 前作に続き今作もコンセプト盤となっており、テーマは“映画”。 King & Princeのふたりが、ファンだけでなく聴いてくれた人全員に楽しんでもらえるようにと、いちからコンセプトを考案。テーマが映