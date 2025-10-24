【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46が、10月29日にリリースするニューシングルに収録されるBACKSメンバー楽曲「木枯らしは泣かない」のMVが公開。併せて、音源配信もスタートした。 ■こびりつく不満の垢を拭い捨てようと葛藤する様を表現 MVの監督を務めたのは、「Cool」や「油を注せ！」などを手掛けた小山巧。草が生い茂る荒野とそこに置かれた廃バスを舞台に、メンバー一人ひと