【その他の画像・動画等を元記事で観る】 稲垣吾郎が、12月31日23時30分からテレビ東京で放送される『東急ジルベスターコンサート 2025-2026』の司会に決定した。 ■クラシック音楽に造詣が深い稲垣吾郎が初登場 大晦日の風物詩としておなじみになった『東急ジルベスターコンサート』は、今回で31回目を迎える。注目のカウントダウンは、生誕150周年を迎えるラヴェルの名曲「ボレロ」。美しい旋律とと