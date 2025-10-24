24Æü10»þ¸½ºß¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ528.74±ß¡Ê1.09¡ó¡Ë¹â¤Î4Ëü9170.35±ß¤Ç¿ä°Ü¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï683¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï841¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï86¡£ Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï£Ó£Â£Ç ¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò166.67±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥¢¥É¥Æ¥¹¥È ¤¬134.68±ß¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ ¤¬77.78±ß¡¢£Ô£Ä£Ë ¤¬21.46±ß¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È ¤¬20.40±ß¤ÈÂ³¤¯¡£ ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï17.07±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤ÇÃæ³°Ìô ¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥Ë¥Ç¥Ã¥¯ ¤¬10.