24日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝152円65銭前後と、前日午後5時時点に比べ15銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝177円35銭前後と45銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース