お笑いコンビ・ロッチが、25日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』(毎週土曜15:00〜)にゲスト出演する。ロッチゲストたちが「人生の選択エピソード」を披露し、その選択を2択のクイズにして出題する好評企画「人生の選択」。今回はゲストにお笑いコンビ・ロッチを迎え、チームによる対抗戦で勝負する。ワタナベエンターテインメントに所属するロッチは、実は2人ともNSC（吉本総合芸能学院）大阪校の卒業生。奈良県出身の中岡創