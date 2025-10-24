ニューヨーク・ポスト紙は、ロサンゼルス・エンゼルスの新監督に就任したカート・スズキ氏の契約期間がわずか1年であると報じた。メジャーでは異例の短期契約だ。その主な理由の一つは、ペリー・ミナシアンGMも契約が残り1年であることにある。両者は“セット”として見られており、来季のチーム成績次第でエンゼルスにおける将来が左右される可能性が高い。ミナシアンGMは22日（日本時間23日）の会見で「彼とは運命共同体の