記者団の質問に応じるレビット米報道官＝２３日/Jonathan Ernst/Reuters（ＣＮＮ）米ホワイトハウスは２３日、ロシアに対する新たな一連の制裁は「多大な」圧力になるとの見方を示した。トランプ大統領が最終的に制裁措置を強化する可能性を示唆している。トランプ政権はウクライナとの即時停戦を求め、２２日にロシアの２大石油会社に制裁を科した。レビット報道官は「制裁の内容をよく読んでみると、かなり重いものであることが