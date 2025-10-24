国連安全保障理事会の会合＝22日、米ニューヨークの国連本部（国連提供・共同）【ニューヨーク共同】国連創設80年を記念した24日の安全保障理事会（15カ国）の会合で発表される見通しの議長声明案が23日、判明した。旧態依然とした体制で機能不全が指摘される安保理の改革について具体的な言及を避け「現在および将来の課題に対応できる適切かつ効果的な組織とする」として、改革を示唆するにとどめた。共同通信が声明案を入手し