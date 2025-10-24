こんにちは。今月でデビュー１０周年を迎えたミス東スポ２０２１の星奈美紗希です。最初に…、うれしいニュースを紹介させてください！先月の注目ヤングレーサーで紹介した龍田真白選手が２０日の三国１Ｒで初勝利を達成しました！龍田選手は６コースから１周１Ｍまくり差しを決めての１着。しかも１号艇が西島義則選手というシードレースの中での価値ある大金星だったのです。私がピットリポートを務めさせていただいた