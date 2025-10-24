ワールドシリーズ前日に敵地のグラウンドで打撃練習米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）からブルージェイズとのワールドシリーズに臨む。開幕前日、大谷翔平投手は敵地トロントのグラウンド上で打撃練習を実施。米記者は「約2本を除いて全てが2階席（いくつかはさらにその先へ）消えていった」と特大弾を連発したことを伝えている。決戦の地で快音を響かせた。大谷はブルージェイズの本拠地ロジャーズ・センターの打