CHAOYANGトラックタイヤの日本総代理店である株式会社ヨロズ物流が、総代理店発足5周年を記念した特別プロジェクトとしてテレビCMを制作しました。制作されたCMは、2025年10月19日よりテレ東系列全国ネット番組【武井壮のゴルフバッグ担いでください】(毎週日曜日 午前10時放送)にて放映中です。ナレーションは人気番組『情熱大陸』などで知られる窪田 等さんが担当しています！ ヨロズ物流 CHAOYANGトラックタイヤ テレビCM&