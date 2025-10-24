環境にやさしい未来のくらしをテーマにしたイベント「南信州環境メッセ2025」が、2025年11月1日(土)と2日(日)の2日間、長野県飯田市の「エス・バード」で開催されます。今年のテーマは「水素エネルギー」様々な環境への取り組みを行う企業・団体・行政などが多数出展し、「販売」「体験」「相談」など多彩なブースが並びます。 南信州環境メッセ2025 ゼロカーボン推進見本市 「南信州環境メッセ」は、リニア中央新