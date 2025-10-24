サイクロンジョーが展開する『キン肉マン』フィギュアシリーズ『KUFC』(キン肉マン アルティメットファイター コレクション)KUFCシリーズ3周年を記念し、“仮面(ペルソナ)の貴公子”ロビンマスクの名シーンをテーマにした「ロビンマスクヒストリー」として7種類のロビンマスクフィギュアが登場！さらに、タッグパートナーであり愛弟子のウォーズマン、永遠のライバルであるキン肉マンを含む全14アイテムの予約受付が、2025年10月24