シーズンを圧倒的な強さで制し、クライマックスシリーズ（CS）でもDeNAに３連勝で日本シリーズ進出を決めた阪神。一方、パ・リーグ連覇を果たしたソフトバンクは、CSファイナルステージで日本ハムに追い詰められるも、最終戦で勝利し２年続けて日本シリーズ進出を果たした。さて、10月25日から始まる日本シリーズ。共に日本シリーズ経験者が多く、短期決戦の怖さも知っているであろう。そのなかで見どころになるのはどこなのか