テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２４日、日本時間２５日から始まる米大リーグ（ＭＬＢ）、ドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズ（ＷＳ）について特集した。ＷＳは現地時間２４日（日本時間２５日）、ブルージェイズの本拠カナダ・トロントのロジャーズセンターで始まる。番組では２３日（同２４日）に行われた前日会見やグラウンド内での練習風景をライブ中継しながら紹介。途