Ｊ２札幌ＤＦ高尾瑠（２８）が、１２戦連続スタメンへ意欲をのぞかせた。札幌は２３日、ホーム・水戸戦（２６日）に向け、宮の沢で紅白戦などを行った。前節１９日の富山戦（２〇０）で高尾は左ふくらはぎを負傷。後半２９分に担架で運ばれ、ピッチを後にした。影響が懸念されたが、この日もフルメニューを消化し「つっただけなので大丈夫。次もいける」と欠場など頭になかった。２６８４分の出場時間はＭＦ高嶺朋樹（２７）に