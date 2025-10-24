ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、トロントのロジャーズ・センターで、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）開幕前日のメディアデーに出席。会見後にはグラウンドに出て、ブルペン投球を行うなど決戦に向けて順調に調整を進めた。テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）では大谷のフリー打撃を異例の生中継。元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が“解説”する場面もあった