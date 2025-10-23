とちぎテレビ 発がん性が指摘される有機フッ素化合物、いわゆるＰＦＡＳが水道水などから相次いで検出されている問題を受けて、宇都宮市が県内で初めて水質検査機器を導入しました。 宇都宮市上下水道局が導入した水質検査機器「液体クロマトグラフ質量分析計」です。 ２０２６年４月からＰＦＡＳの水質検査が義務化されることから、先行して独自の検査体制を整備し、１０月からこの機器を使って検査を行います。 検査す