元タレントの木下優樹菜さん（37）が、韓国・釜山での娘たちとの写真や動画を公開した。【映像】木下優樹菜さん、娘の顔出しショット13歳の長女・莉々菜さんと9歳の次女・茉叶菜さん、2人の娘を育てている木下さん。19日に更新したInstagramでは「Day 1到着日 釜山 is Good 娘たちの秋休み、春GW以来の2度目のBUSAN」と旅行中の娘たちの写真や、次女・茉叶菜さんの顔出しショットを公開。韓国・釜山での娘たちとの写真翌日の