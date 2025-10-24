電気グルーヴのメンバーで俳優のピエール瀧（58）が24日までにインスタグラムを更新。フリーアナウンサー赤江珠緒（50）と再会したツーショットを公開した。瀧は「赤江さんのハンサム化を確認」との一文を添え、23年3月まで放送されたTBSラジオ「赤江珠緒たまむすび」で共演していた赤江アナとの再会を報告した。赤江アナの久しぶりの近影と、瀧と並んだツーショットに、フォロワーからは「わーい本当にハンサム赤江さんと瀧さ