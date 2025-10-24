¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÃèÁÈÌ¼Ìò¡¢ÍÚ±©¡Ê¤Ï¤ë¤Ï¡Ë¤é¤é¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè2»Ò½÷»ù½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÍÚ±©¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸ÌÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÆü°¦¤ª¤·¤¯¤ÆÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿ÂèÆó»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£2ºÐ»ù¤È¿·À¸»ù¤È¤ÎÀ¸³è¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÎÆü¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆü¡¹¤òÃúÇ«¤ËÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê