テレビ朝日系「グッド!モーニング」（月〜金曜午前4時55分、土曜午前6時、日曜午前5時50分）に出演中の気象予報士・今井春花さん（26）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。カジュアルコーデを披露した。今井さんは「『FLASH』さんからデジタル写真集が発売になりました」と告知し、グラビアの一部を公開した。今井さんはショートパンツ姿のカジュアルコーデを披露。タイトなトップスで美ボディーラインを際立たせている。