元モーニング娘。のタレント加護亜依（37）が23日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。加護は「mgmg」とコメントを記し、近影を投稿。加護は白いトップスにミニスカートを着用し、すらりとした美脚を見せつけている、この姿にフォロワーからは「脚細っそして、長っ」「色気があって可愛い〜」「美少女発見した」「素敵!Style良いですねぇ〜」とコメントが寄せられている。加護は11年12月に結婚、翌年6月に女児出産、15