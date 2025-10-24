ローソンは10月21日から、2種類の主食メニューをセットにした「よくばりセットメシ」3品を発売している。「よくばりセットメシ 醤油ラーメン&チャーハン」「ボンゴレ&トマト」「ミートソース&マカロニグラタン」(いずれも税込697円)の3品で“一品で複数のメニューを気軽に楽しみたい”といった顧客ニーズに応える。総務省によると、2025年8月の消費者物価指数は前年同月比2.7%上昇し、48カ月連続のプラスと物価の上昇