専用グリーンにタフなデザインが話題に！トヨタの南アフリカ法人は2025年9月15日、ピックアップトラック「ハイラックス」の特別仕様車「ハイラックス レジェンド55」を発表しました。ハイラックスは1968年の初代登場以来、世界170以上の国と地域で愛され続けている中型ピックアップトラックです。現行モデルは2015年に登場した8代目で、高い信頼性と耐久性を武器に、世界各地で確固たる人気を誇ります。【画像】超カッコイイ！