滋賀県の近江八幡市島町と北津田町にまたがる阿弥陀寺遺跡で、寺に関わる人たちの住居などがあったとみられる平坦（へいたん）地を区画する戦国時代の石垣が新たに見つかった。県文化財保護協会が２３日、発表した。同遺跡周辺には水茎岡山城や観音寺城、安土城など石垣を用いた城が点在しており、専門家は「中世近江の石垣技術の変遷を知る手がかりになる」と評価している。石垣は今年８月、山腹の標高約１３０メートルで見つ