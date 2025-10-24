キャッチボールするドジャース・大谷＝トロント（共同）【トロント共同】米大リーグで24日（日本時間25日）に開幕するワールドシリーズ（WS）で、2連覇を狙うドジャースの大谷は23日、トロントで報道陣の取材に応じ「チームの絆にみんな自信を持っている。試合の中で表現できたらいい」と意気込みを語った。ブルペンに入って投球練習し、グラウンドでフリー打撃も行った。ナ・リーグを制したドジャースと、ア・リーグ覇者のブ