23日午後、鹿角市十和田の保育園の駐車場でクマ1頭が目撃されました。鹿角警察署の調べによりますと23日午後3時35分ごろ、鹿角市十和田錦木字浜田の市立錦木保育園の駐車場から去っていくクマ1頭を、保育園の関係者が目撃しました。クマの体長は約50センチだったということです。付近の民家までは5メートルほどの場所で、警察が注意を呼びかけています。