ドジャースの大谷翔平投手が２３日、現地時間２４日から始まるブルージェイズとのワールドシリーズを前に、第１戦が行われる敵地トロントのロジャーズ・センターで前日練習。フリーマン、テオスカー、コンフォートとともに屋外でのフリー打撃を行い、３３スイングで１４本の柵越えを放った。静か球場に衝撃の打撃音が響き渡った。黒塗りの試合用バットと、銀と黒のツートンカラーの練習用バットで感触を確かめながら、大谷はバ