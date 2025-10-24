ドジャースの佐々木朗希投手が２３日、現地時間２４日から始まるブルージェイズとのワールドシリーズを前に、第１戦が行われる敵地トロントでのメディアデーに出席し、報道陣の取材に応じ、ポストシーズンで中継ぎに配置転換されて、その活躍で守護神の役割を託されてきた。ブルージェイズはロッテからのポスティングでの移籍の際に候補に挙がった球団。「縁というかそういうものは感じますし、ドジャースの一員としてワールド