札幌市で23日深夜、初雪が観測された。札幌管区気象台によると、上空に11月中旬並みの強い寒気が流れ込んだ影響で、平年より5日早く、昨年より3日遅い。北海道内の平野部では今シーズン、10日に倶知安町で初観測され、全国でも初だった。20日にも稚内市や旭川市などで降った。