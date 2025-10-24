トランプ米大統領は、６ヶ月後にはロシアのプーチン大統領が新たな制裁によってロシア経済が影響を受けていないとまだ信じているかどうかが明らかになると述べた。ロシア石油大手ロスネフチやルクオイルに対する新たな制裁によって、中国やインドの石油企業がロシア産の石油から離れる動きを見せており、ロシアの財政が急速に悪化する可能性があるが、はっきりとした効果が現れるまで相応の時間を必要とするようだ。 MI