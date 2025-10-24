かげろう小麦粉や卵を使った生地をふんわり焼き上げ、バタークリームを挟んでいる。口の中に入れた瞬間、軽やかな食感とやさしい甘さを残して、すっと溶けて消えていく。浜辺に揺らめく陽炎(かげろう)のようなはかなさと重なることから名がついた。人気キャラとコラボも製造販売の「福(ふく)菱(びし)」が店を構える白浜町は家族連れらが多く訪れるリゾート地。「子どもも安心して食べられるお菓子を」と、のどに詰まりにくいや