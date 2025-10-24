24日午前9時27分ごろ、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、福島県の飯舘村です。【各地の震度詳細】■震度2□福島県飯舘村■震度1□福島県相馬市南相馬市大熊町新地町福島市二本松市田