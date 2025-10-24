23日午前、大館市で中学校のグラウンドや病院の敷地でクマが目撃されました。大館警察署の調べによりますと23日午前9時25分ごろ、大館市下川原字向野の南中学校のグラウンドにいるクマ1頭を学校関係者が目撃しました。クマの体長はおよそ50センチだったということです。また、23日午前11時20分ごろ、大館市片山町3丁目の病院の敷地内にいるクマ1頭を病院関係者が建物の中から目撃しました。クマの体長はおよそ70センチだったという