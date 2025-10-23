「ザラ（ZARA）」とサミュエル・ロス（Samuel Ross）のインダストリアルデザインスタジオ「SR_A」によるコラボレーションライン「SR_A engineered by ZARA」が、コレクションのシーズン2を発売した。ザラ新宿店および公式オンラインストアで取り扱っている。なお、同ラインのアイテムが日本で展開されるのは今回が初となる。 【画像をもっと見る】 SR_A engineered by ZARAでは、ザラの生産体制および専門知識と、ロスのデザイ