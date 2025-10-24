１１月１日に開始する「ダウンタウン」の松本人志と浜田雅功による独自のインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」は２４日、新番組を発表した。公式ＳＮＳで「オリジナル番組『松本教授の笑いの証明』」と番組タイトルを報告し、「松本人志が『笑い』を様々な角度から実験・検証し、『笑いの実験』に挑戦する研究所」と内容を説明。「教授・松本人志と助教授・小峠英二が『未知なる笑いの真