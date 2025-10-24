キム・カーダシアン（45歳）が、元夫カニエ・ウェスト（48歳）との関係について「すごく悲しい」と語った。ノース（12歳）、セイント（9歳）、シカゴ（7歳）、サーム（6歳）の4人の子どもをもうけた2人は、2021年に離婚している。キムは、カニエの双極性障害や突発的な言動に悩まされながらも、結婚生活を送っている間は常にカニエを「守りたい」と思っていたという。しかし、現在はその責任感から解放されたと感じているそうだ。