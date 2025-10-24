プロ野球ドラフト会議プロ野球のドラフト会議が23日に都内で行われ、健大高崎高の佐藤龍月投手（3年）はオリックスから3位指名を受けた。2年春のセンバツで優勝投手になるも、その年の夏に左肘じん帯断裂と疲労骨折が判明。トミー・ジョン手術を受けた。そこから、わずか1年2か月で吉報が届いた。指名を受けた後には、思わず涙。3年間の苦楽を共にしたマネージャーはその様子に「びっくりした」と驚いていた。健大高崎ナインや