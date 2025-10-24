【森友遺族・夫の死を巡る闘争記】片山さつき新財務大臣も森友文書の開示「続ける」と約束した…「真摯に取り組んで参りたい」と大臣直筆の返信が届いた。加藤勝信前財務大臣が現職だった20日付の手紙で、署名も「財務大臣 加藤勝信」となっている。森友事件で夫・赤木俊夫さんを亡くした赤木雅子さんへの返事だ。発端は雅子さんの手紙だった。一連の森友文書開示で新事実が次々に明らかになったから、事件の再調査をしてほし