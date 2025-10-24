メジャーリーグ（MLB）ワールドシリーズ（WS、7戦4勝制）が25日（日本時間）に開幕する。ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ（NLCS）優勝のロサンゼルス（LA）ジャースとアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズ（ALCS）優勝のトロント・ブルージェイズが激突するWSの第1戦はこの日、カナダ・トロントのロジャーズセンターで行われる。第1・2・6・7戦はロジャーズセンターで、第3・4・5戦は米LAドジャースタジアムで