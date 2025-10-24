主な相談窓口政府は24日、2025年版自殺対策白書を閣議決定した。自殺者数は若年女性が増加傾向で、亡くなった20代の4割で未遂歴があった。大学生では男女ともに21歳で亡くなるケースが多く、就職や進学への悩みが背景にあるとみられる。厚生労働省はきめ細かい支援が必要だとしている。厚労省によると、24年の自殺者数は2万320人（前年比1517人減）。男性は3年ぶり、女性は2年連続で減少した。小中高生は529人と過去最多だった